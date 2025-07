Századvég: Einschätzung der eigenen finanziellen Lage der Bevölkerung hat sich im Juli verbessert

Die Einschätzung der eigenen finanziellen Lage der Bevölkerung hat sich verbessert, und die Unternehmen erleben ein günstigeres Geschäftsumfeld, teilte die Századvég Konjunktúrakutató Zrt. am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI auf der Grundlage ihrer Juli-Umfrage mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut der Zusammenfassung, die der Nachrichtenagentur MTI übermittelt wurde, sind die wirtschaftlichen Erwartungen der Bevölkerung minimal zurückgegangen (minus 0,4 Indexpunkte), während die wirtschaftliche Stimmung der Unternehmen im Juli gegenüber den Werten des Vormonats stagnierte. So veränderte sich der auf einer Skala von minus 100 bis plus 100 interpretierte Index der Bevölkerung auf minus 19,2, während der Wert des Unternehmensindex unverändert bei minus 16,5 Indexpunkten blieb. Der Konjunkturindex befindet sich weiterhin im negativen Bereich, was vor allem auf den anhaltenden Krieg zwischen Russland und der Ukraine und die durch die Wirtschaftssanktionen verursachte Unsicherheit zurückzuführen ist.

Eine deutliche Verbesserung der wirtschaftlichen Erwartungen ist voraussichtlich dann möglich, wenn der Krieg endet, sich die Inflation im Zielbereich der Zentralbank (zwischen 2 und 4 Prozent) stabilisiert, das Zinsumfeld noch günstiger wird, sich die europäische Konjunktur erholt und sich auch auf den Energiemärkten dauerhaft niedrige Preise einstellen, so Századvég. Der Umfrage zufolge hat sich ein Teilindex des Konjunkturindexes für Privathaushalte verbessert, die Einschätzung der finanziellen Lage hat sich von minus 12,8 auf minus 11,1 Indexpunkte verändert. Die Teilindizes, die die Einschätzung der Beschäftigungslage, die Wahrnehmung des wirtschaftlichen Umfelds und die Wahrnehmung der Inflationsentwicklung widerspiegeln, haben sich hingegen verschlechtert.

Nach Altersgruppen betrachtet, gab es in der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen einen Anstieg um 0,6 Indexpunkte, bei den über 60-Jährigen um 0,8 Indexpunkte, während bei den 30- bis 39-Jährigen ein Rückgang um 0,6 bei den 40- bis 49-Jährigen um 2,3 und bei den 50- bis 59-Jährigen um 2,1 Indexpunkte verzeichnet wurde. Insgesamt ist die Konjunkturwahrnehmung bei den 18- bis 29-Jährigen am günstigsten, bei den 50- bis 59-Jährigen am ungünstigsten. Bei der Unternehmensumfrage stiegen im Juli zwei Teilindizes, zwei sanken. Der Indikator für das Geschäftsumfeld und der Teilindex für das wirtschaftliche Umfeld verbesserten sich, während der Teilindex für das Produktionsumfeld und der Wert für das industrielle Umfeld schwächer ausfielen. Die größte positive Veränderung im Juli 2025 war die Erwartung der Unternehmen hinsichtlich des Forint-Euro-Wechselkurses.

Nach Branchen betrachtet verbesserte sich die Konjunkturstimmung in zwei der untersuchten Sektoren, stagnierte in einem und verschlechterte sich in zwei Sektoren im Durchschnitt. Im Baugewerbe und im Handel wurde eine Stärkung des Konjunkturindex gemessen, im Dienstleistungssektor stagnierte er, während er in der Landwirtschaft und in der Industrie zurückging. Im Juli war die Konjunkturstimmung im Baugewerbe am besten, während sie in der Industrie am schwächsten war, teilte Századvég mit.