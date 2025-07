Fünf Tage Csángó-Festival in Jászberény

Rund vierzig Programme, mehr als fünfhundert Mitwirkende, darunter Tanzgruppen aus Moldawien, Transsilvanien, der Oberungarn und aus Ungarn, sowie in Ungarn lebende Minderheiten-Tanzgruppen und Musiker präsentieren sich vom 6. bis 10. August im Rahmen des 33. Csángó-Festivals und Volkskunstmarkts – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Veranstaltung präsentiert die Volkskunst der Ungarn jenseits der Grenze, um das Identitätsbewusstsein der Minderheiten und Nationalitäten zu stärken, heißt es in einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur MTI. Vor Beginn des Festivals, am Abend des 4. August, können Interessierte im Hauptsitz des Jászság Népi Ensemble eine Vorführung der Solotänzer der Viganó Grundschule für Kunst in Jászberény mit dem Titel „Szólóban együtt” (Zusammen solo) sehen.

Am 5. August findet ebenfalls im Hauptsitz des Jászság Népi Együttes ein Tanzabend mit der Duhaj Zenekar statt. Am ersten Tag des Festivals, dem 6. August, gibt die Fokos Zenekar ein Konzert, auf das ebenfalls ein Tanzabend folgt. Am 7. August wird auf der Székely Mihály Freilichtbühne die Aufführung Napom, napom, fényes napom … (Mein Tag, mein Tag, mein strahlender Tag …) des Volksensembles Jászság mit der Zagyva Banda, der Pálházi Bence Bandája, Hetényi Milán, Salamon Soma und Zolnai Sára zu sehen sein. Am Abend dieses Tages findet im Hauptsitz des Jászság Népi Együttes erneut ein Tanzabend mit der Duhaj Zenekar und ein moldauischer Csángó-Tanzabend mit den Pusztinai Kakasok statt.

Am 8. August findet im Lehel Film-Színház die Premiere des Porträtfilms Hegyeken, völgyeken zengedezve járnék… (Ich wandere über Berge und Täler) über die Csángó-Sängerin Ilona Nyisztor aus Pusztina statt. Auf der Hauptbühne geben die Jász Banda, die Pusztinai Kakasok, die Erdei Banda, die Tindia Zenekar und die Pachake Rom ein Konzert. Auf der Bühne in der Holló András Straße findet ein Volksmusikkonzert statt, anschließend treten die Magyarpalatkai Banda und die Duhaj Zenekar auf.

Im Hauptsitz der Jászság Népi Együttes findet unter dem Namen „Folk kocsma” ein moldauischer und gyimesischer Csángó-Tanzabend statt, gefolgt von einem Nachtkonzert mit der Ritmusa Zenekar und der Szászcsávási Zenekar. Die Fassade des Déryné Rendezvényház wird an diesem Tag mit Lichtmalerei beleuchtet. Am Vormittag des 9. August findet in der römisch-katholischen Hauptkirche Nagyboldogasszony eine Folkmesse statt.