GVH verhängt eine Geldstrafe wegen Kartellbildung

Die ungarische Wettbewerbsbehörde (GVH) hat wegen Kartellbildung von Unternehmen, die medizinische Geräte herstellen und vertreiben, eine Geldstrafe in Höhe von insgesamt 1,4 Milliarden Forint verhängt, teilte die Behörde am Freitag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Den Informationen zufolge hat die Wettbewerbsbehörde (GVH) in einem teilweise wiederholten Verfahren eine Geldstrafe in Höhe von 547,8 Millionen Forint gegen drei Unternehmen verhängt, die die frühere Entscheidung der Wettbewerbsbehörde angefochten hatten. Die Hersteller und Vertreiber von Medizinprodukten haben die festgestellten Tatsachen anerkannt und im wiederholten Verfahren mit der GVH kooperiert. Das Kartellverhalten wurde auch vom Gericht bestätigt, jedoch wurde die Höhe der Geldbuße für drei Unternehmen neu berechnet. Es sei daran erinnert, dass die GVH Anfang 2020 insgesamt mehr als 1,6 Milliarden Forint Geldbußen gegen zehn Unternehmen wegen Absprachen bei öffentlichen Ausschreibungen für bildgebende Diagnosegeräte verhängt hatte. Im ursprünglichen Fall hatten mehrere Unternehmen mit der GVH zusammengearbeitet, drei hatten ihr rechtswidriges Verhalten freiwillig gemeldet und auch Beweise dafür vorgelegt. Daher wurden die Geldbußen für diese Unternehmen reduziert. Diese Unternehmen haben die verhängten Geldbußen – mehr als 861 Millionen Forint – inzwischen an den Staatshaushalt abgeführt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Drei Unternehmen – GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft., Premier G. Med Egészségügyi Kft. und Medirex Zrt. – haben jedoch von ihrem gesetzlich garantierten Recht auf Rechtsbehelf Gebrauch gemacht und die Entscheidung der GVH angefochten. Im Gerichtsverfahren bestätigte der Oberste Gerichtshof die Entscheidung der GVH, wonach eine unzulässige Marktaufteilung und Kartellbildung stattgefunden habe und die Verhängung der Geldbußen daher gerechtfertigt sei, verpflichtete die Wettbewerbsbehörde jedoch zu einem erneuten Verfahren. Nach ihrer anfänglichen Verteidigung zeigten sich die betroffenen Unternehmen im erneuten Verfahren kooperativ, bestritten den Sachverhalt nicht und verzichteten auf ihr Recht auf Rechtsmittel. Als Ergebnis ihrer Zusammenarbeit reduzierte die GVH die gegen die Unternehmen verhängten Geldbußen erheblich.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die GVH verteilte schließlich eine Geldbuße in Höhe von insgesamt 547,8 Millionen Forint auf die drei Unternehmen (GE Hungary 238,8 Millionen Forint, Premier G. Med 202,3 Millionen Forint, Medirex 106,7 Millionen Forint). Mit dieser Entscheidung verpflichteten sich alle im ursprünglichen Kartellverfahren mit Geldbußen belegten Unternehmen im Rahmen ihrer Zusammenarbeit zur Zahlung der Geldbußen auf das Geldbußenkonto des zentralen Haushalts. Somit bringen die Entscheidungen der GVH zusammen mit den bereits zuvor gezahlten Geldbußen mehr als 1,4 Milliarden Forint an Einnahmen für den zentralen Haushalt, heißt es in der Mitteilung.