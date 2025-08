Durchschwimmen des Balaton wurde erneut verschoben

Das 43. Lidl Balaton-Schwimmen zwischen Révfülöp und Balatonboglár wurde erneut verschoben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Laut einer Mitteilung der Organisatoren wurde die Entscheidung auf Grundlage der Wettervorhersage des Observatoriums HungaroMet in Siófok und in Absprache mit dem Polizeichef der Wasserpolizei des Balaton getroffen, da „an beiden Tagen des Wochenendes äußerst unbeständiges Wetter mit Gewittergefahr in der Region des Balaton zu erwarten ist”. Das 5,2 Kilometer lange Balaton-Schwimmen hätte ursprünglich am 24. Juli stattfinden sollen, wurde jedoch ebenfalls aufgrund der ungünstigen Wetterbedingungen verschoben. Der neue Termin ist für nächsten Samstag, den 9. August, geplant, aber die endgültige Entscheidung wird erst zwei Tage zuvor, am Donnerstag, getroffen.