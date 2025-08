Orbán: Regierung will Aktionspläne zum Schutz von Arbeitsplätzen und der Industrie auflegen

Die Regierung wird zwei Aktionspläne auflegen, um die Auswirkungen des Zollabkommens zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten auf die lokale Industrie und Arbeitsplätze abzumildern, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag in einem wöchentlichen Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Aktionsplan zum Schutz der Arbeitsplätze zielt darauf ab, zu verhindern, dass multinationale Unternehmen, die in Ungarn tätig sind und von den Zöllen betroffen sind, Entlassungen vornehmen, so Orbán. Wenn Menschen dennoch ihren Arbeitsplatz verlieren, würde der Plan sie so schnell wie möglich in neue Positionen vermitteln, fügte er hinzu. Der Plan zum Schutz der Industrie würde Unternehmen davon abhalten, aufgrund der höheren Zölle Werke in Ungarn zu schließen, sagte er. Orbán bezifferte die Auswirkungen der 15-prozentigen US-Zölle auf EU-Produkte auf Ungarn auf rund 1,5 Milliarden US-Dollar. Er sagte, Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó sei mit Verhandlungen mit großen Investoren beauftragt worden, die strategische Vereinbarungen mit der Regierung unterzeichnet hätten, während Wirtschaftsminister Márton Nagy Gespräche mit der Ungarischen Industrie- und Handelskammer (MKIK) führen werde.