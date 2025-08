Nachgedacht: Ist es wirklich schon so weit …

… dass der Herbst Einzug gehalten hat? Der Kalender zeigt nämlich erst Anfang August an, den Monat der Sommerhochzeit. Aber es ist nicht heiß, im Gegenteil. Ganz schön frisch am Tag und während der Nachtstunden keine Temperaturen für ein weit geöffnetes Fenster, geschweige denn für den Schalter „An“ der Klimaanlage. Kalter Wind und Regengüsse sorgen für ein viel zu frühes Herbstgefühl. Haben sich die Monate verschoben, frage ich mich?

Der Juni war heuer ausgesprochen heiß und trocken. Dasselbe Bild bzw. die hohen Temperaturen bis Ende Juli. Und nun? Kaum zeigt der Kalender den achten Monat des Jahres an, ist es mit der extremen Hitze der vorherigen Wochen schlagartig vorbei. Zumindest jetzt. Na ja, einen kleinen Vorteil hat der abrupte Wetterumschwung doch: auf die ständige Gießerei mit Schlauch und Kanne kann verzichtet werden. Aber trotzdem, das kann es eigentlich nicht gewesen sein mit dem Sommer 2025.

Gerade jetzt zur Urlaubs- und Ferienzeit wünschen sich Groß und Klein Sonne pur zum Wasserplanschen, für Grillabende, Freizeitgestaltung und vieles mehr. Ich hoffe, dass der Wettergott noch ein Einsehen hat und uns viele Sonnenstrahlen bis in den wirklichen Herbst hinein schickt. Denn die Heizung befindet sich noch in der Sommerruhe und die will ich auf keinen Fall unterbrechen. Also: die Badesachen, die Fahrräder, die Planschbecken und die Grillstationen bleiben, wo sie sind. Wir haben ja noch Anfang August.

Bis bald,

Ihre Eva