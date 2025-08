GE Vernova investiert 9,5 Mrd. HUF in Kapazitätserweiterung in Ungarn

Der US-amerikanische Gasturbinenhersteller GE Vernova wird 9,5 Mrd. HUF in eine Kapazitätserweiterung und die Modernisierung erneuerbarer Energien an seinem Standort in Veresegyház am Rande der Hauptstadt investieren, gab Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Freitag bekannt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Staat unterstütze die Investition, die auch zu einer Verringerung der Emissionen führen werde, mit 2,8 Mrd. HUF, so Szijjártó. Er wies darauf hin, dass mehr als 2.000 Menschen am Standort in Veresegyház beschäftigt seien, und würdigte die Partnerschaften des Unternehmens mit lokalen Zulieferern. Er erklärte, US-amerikanische Unternehmen bildeten die drittgrößte Investorengruppe in Ungarn. Rund 1.500 amerikanische Unternehmen beschäftigten über 100.000 Menschen im Land, fügte er hinzu. In den letzten zehn Jahren habe die Regierung 110 Mrd. HUF zur Unterstützung von 145 Investitionen mit einem Gesamtwert von 860 Mrd. HUF durch US-amerikanische Unternehmen bereitgestellt, sagte er. Diese Investitionen hätten 20.000 Arbeitsplätze geschaffen, fügte er hinzu. Der bilaterale Handel zwischen Ungarn und den USA werde im Jahr 2025 voraussichtlich 10 Mrd. USD erreichen, sagte er. Szijjártó erklärte, die Regierung werde Maßnahmen ergreifen, um die lokale Industrie und Arbeitsplätze vor den Auswirkungen der US-Zölle auf Produkte aus der Europäischen Union zu schützen. „Zu den wichtigsten Maßnahmen gehört die Steigerung weiterer Investitionen amerikanischer Unternehmen in Ungarn“, fügte er hinzu.