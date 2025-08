Bankmonitor: Festzinsprogramm für Wohnimmobilien könnte 30 bis 50 Prozent des Kreditmarktes ausmachen

Das Festzinsprogramm für Wohnimmobilien könnte 30 bis 50 Prozent des Kreditmarktes ausmachen, sagte der Chefanalyst von Bankmonitor am Montag im Fernsehsender M1 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

József Argyelán erklärte in der Sendung, dass der Kredit für den Kauf oder Bau einer neuen Wohnung verwendet werden kann. Zu den Voraussetzungen gehört, dass nur Personen, die seit mindestens zwei Jahren sozialversichert sind, keine Vorstrafen haben und keine öffentlichen Schulden oder Steuerschulden von mehr als 5000 Forint haben, diesen Kredit in Anspruch nehmen können. Eine weitere Voraussetzung für die Immobilie ist, dass der Preis bei einer Wohnung 100 Millionen Forint und bei einem Haus 150 Millionen Forint nicht überschreiten darf, wobei bei beiden Immobilientypen der Quadratmeterpreis auf 1,5 Millionen Forint begrenzt ist, fügte er hinzu. Mit dem Kredit können nur Wohnimmobilien gekauft oder gebaut werden, wobei das Gesetz auch betont, dass der Kredit für Immobilien in innerstädtischen Gebieten verwendet werden kann, aber auch zum Kauf eines Bauernhofs genutzt werden kann, merkte er an.

Auf Nachfrage erklärte József Argyelán, dass das Interesse an dem vergünstigten Kredit groß sei und es ein Portal gebe, auf dem bereits jetzt mehr Menschen nach Immobilien suchen als vor der Ankündigung der Maßnahme. Es sei also zu erwarten, dass es ab September zu einer Art Boom auf dem Immobilienmarkt kommen werde, sagte er. Da der Zinssatz für den geförderten Kredit günstig ist, man den Kredit bereits mit 10 Prozent des Immobilienpreises erhalten kann und er mit anderen Förderungen kombiniert werden kann, ist zu erwarten, dass jetzt viele „den Schritt wagen” werden, betonte er. Der Experte merkte an, dass bisherige Förderungen dieser Art in der Regel an die Bedingung geknüpft waren, dass bereits Kinder vorhanden sind oder geboren werden, während nun lediglich erwartet wird, dass es sich um die erste Wohnung handelt. Wenn also jemand beispielsweise die CSOK-Plus-Förderung mit der neuen Möglichkeit kombiniert und alle Voraussetzungen erfüllt, kann er einen geförderten Kredit in Höhe von 100 Millionen Forint zu einem Zinssatz von 3 Prozent aufnehmen.

József Argyelán merkte an, dass diese Kreditkonstruktion voraussichtlich ab dem 1. September bei mehreren Banken verfügbar sein wird und später seiner Meinung nach alle Banken sich daran beteiligen werden. Auf eine andere Frage antwortete er, dass der durchschnittliche Zinssatz bei den Banken derzeit bei etwa 6,5 bis 7 Prozent liege, d. h. der im Wohnungsbauprogramm garantierte Zinssatz sei weniger als die Hälfte davon. Bei maximaler Kreditaufnahme und maximaler Laufzeit (25 Jahre) betrage die monatliche Rückzahlung 237.000 Forint, während dieser Betrag bei einem Zinssatz von 6,5 Prozent mehr als 330.000 Forint betragen würde, erklärte der Experte.