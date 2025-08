Die Nationale Steuer- und Zollbehörde (NAV) hat erneut ein illegales Sozialheim geschlossen, teilte die Behörde am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



In der Mitteilung heißt es, dass die Steuerbehörde in diesem Jahr bereits das vierte illegal betriebene Sozialheim im Komitat Hajdú-Bihar geschlossen hat; die Bewohner wurden unter angemessenen Bedingungen untergebracht, und gegen den Betreiber wurde Anzeige erstattet. Es wurde mitgeteilt, dass die Vollstreckungsbeamten der NAV auch diesmal auf Anfrage der Regierungsbehörde gemeinsam mit den zuständigen Stellen der Generaldirektion für Soziales und Kinderschutz, der Gemeindeverwaltung und der Polizei vorgegangen sind.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Mitteilung zufolge waren auch die Fachleute der Behörden schockiert über die Zustände, die sie in dem aus einem Einfamilienhaus umgebauten Sozialheim vorfanden: Es gab Zeiten, in denen fast dreißig pflegebedürftige ältere Menschen in dem Gebäude zusammengepfercht waren. Alle Räume des Hauses waren so eingerichtet, dass möglichst viele Menschen untergebracht werden konnten, wobei der Betreiber keinerlei Anstrengungen unternahm, um angemessene Bedingungen zu gewährleisten. In einem Raum wurden sechs Schlafplätze eingerichtet, aber sogar im Flur standen Betten. Diejenigen mit geringeren Renten wurden im Keller untergebracht, der im Vergleich zu den anderen Räumen des Hauses in einem „katastrophalen Zustand” war, fügten sie hinzu. Nach Angaben der NAV wurden mehrere Bewohner regelmäßig an ihr Bett oder ihren Sessel gefesselt, ohne dass ihnen auch nur Flüssigkeit in Reichweite zur Verfügung gestellt wurde.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Betreiber nahm den Bewohnern ihre gesamte Rente ab, einer älteren Frau wurden sogar ihre Bankkarte und deren PIN-Code weggenommen, sodass er die vollständige Kontrolle über ihr Bankkonto erlangte. Sie erhielt die Karte auch dann nicht zurück, als sie dank der Maßnahmen der NAV endlich das Haus verlassen konnte, aber die Mitarbeiter der aufnehmenden sozialen Einrichtung halfen ihr bei der Sperrung. Laut einer Mitteilung der NAV wurde aufgrund der Umstände schnell klar, dass der Betreiber die Einrichtung ausschließlich aus Gewinnstreben betrieb, sich nicht um die Gesundheit und das Schicksal der dort lebenden alten und kranken Menschen kümmerte sondern er versuchte sogar, die Arbeit der Behörden und der mit ihnen zusammenarbeitenden sozialen Organisationen zu behindern und die Unterbringung der Betreuten in würdigen Verhältnissen zu verhindern, um seine Einkommensverluste zu minimieren. Die NAV hat von Amts wegen Anzeige wegen des Verdachts auf Gefährdung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit und Verletzung der Fürsorgepflicht erstattet, teilte die Behörde mit.