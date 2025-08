Sziget Festival – Veranstalter begrüßen „deutlich mehr“ ungarische Besucher

Der Ticketverkauf für das diesjährige Sziget Festival deutet auf einen starken Anstieg der Zahl ungarischer Besucher hin, sagte Tamás Kádár, der Hauptveranstalter des Festivals, am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Was die ausländischen Besucher angeht, so werden die meisten aus den Niederlanden kommen, gefolgt von Besuchern aus den Nachbarländern Ungarns, sagte Kádár. „Bis jetzt haben wir mehr Tickets verkauft als im letzten Jahr; der seit 2022 zu beobachtende Abwärtstrend scheint sich umzukehren”, sagte der Veranstalter und fügte hinzu, dass die Konzerte von Charli XCX am Mittwoch und Shawn Mendes am Donnerstag voraussichtlich ausverkauft sein werden, ähnlich wie das Konzert von Post Malone am Sonntag. Das diesjährige Sziget-Programm beginnt am Mittwoch, aber mehrere tausend Menschen haben bereits begonnen, ihre Zelte auf dem Festivalgelände auf der Obuda-Insel aufzubauen.

Auf dem Festivalprogramm stehen außerdem Kid Cudi, Chappel Roan, Anyma, Kooks, Nelly Furtado, FKA Twigs und Kiss of Life sowie die ungarischen Künstler Pogany Indulo und Deva auf der Hauptbühne. Auf der Revolut-Bühne finden Konzerte von Empire of the Sun, Justice, Papa Roach, Caribou und Brutalismus 3000 statt. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur MTI sagte Kádár, dass das jüngste Verbot der ungarischen Regierung, das irische Trio Kneecap wegen seiner antisemitischen Ansichten von der Veranstaltung und aus dem Land zu verbannen, „keine Auswirkungen” auf das Festival haben werde. „Ob man eine Band aus einem Land verbannen sollte, nur weil sie Dinge sagt, mit denen man nicht einverstanden ist, ist eher eine kulturelle Frage … Ich denke, dass dies einen sehr schlechten Präzedenzfall geschaffen hat”, sagte der Veranstalter.

Auf dem Festivalgelände, das sich über insgesamt 76 Hektar der Insel erstreckt, werden während der sechs Tage der Veranstaltung fast 1.000 verschiedene Programme stattfinden, darunter 550 Musik- und Kunstveranstaltungen mit 200 ungarischen Künstlern, so Kádár. Die Festivalbesucher werden von zehn verschiedenen Food Courts mit ungarischen und internationalen Speisen versorgt, während „der Preis für Bier auf dem Niveau des Vorjahres bleiben wird“, wie aus einer Pressemitteilung der Organisatoren hervorgeht.