ORFK: Nach der landesweiten Kontrolle wurden gegen 292 Fahrzeugführer Verfahren eingeleitet

Im Rahmen der landesweiten Verkehrskontrollen der vergangenen Woche führte die Polizei mehr als 153.000 Kontrollen durch und leitete Verfahren gegen 292 Fahrzeugführer ein, teilte die Kommunikationsabteilung der Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK, Nationale Polizeibehörde) am Dienstag auf der Website police.hu mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Mitteilung zufolge führte die Polizei zwischen dem 9. und 15. Februar eine Alkohol- und Drogenkontrollaktion durch, bei der innerhalb einer Woche 153.729 Fahrzeugführer kontrolliert wurden. Gegen 166 Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer und in 13 Fällen wegen Drogenkonsums am Steuer eingeleitet, fügten sie hinzu. Außerdem wurde mitgeteilt, dass die Polizei im Rahmen der Aktion 15 Drogendelikte, einen Fall im Zusammenhang mit Schusswaffen und sechs Eigentumsdelikte aufgedeckt sowie 58 gesuchte Personen festgenommen habe.