Kadaver von über 600 geschützten Vögeln bei rumänischem Autofahrer in Westungarn beschlagnahmt

Wie die Nationale Steuer- und Zollbehörde (NAV) am Freitag mitteilte, wurden bei einem rumänischen Autofahrer, der auf der Autobahn M7 in Westungarn auf dem Weg nach Rom war, die Kadaver von mehr als 600 Drosseln sichergestellt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bei einer Inspektion des Anhängers des Autos wurden die gefrorenen Kadaver der mit einem Gewehr getöteten Drosseln in mehreren Säcken gefunden, so die NAV in einer Erklärung. Der Fahrer und der Beifahrer sagten, sie seien mit der Ladung in Galati losgefahren und hätten keine Informationen über den Inhalt oder den Absender. Der Wert der Vögel wird auf 15 Millionen Forint (37.000 Euro) geschätzt. Die NAV hat bei der nationalen Polizei Anzeige erstattet, teilte die Behörde in einer Erklärung mit.