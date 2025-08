Jubiläumsgalakonzert auf der Margareteninsel

Das 100-köpfige Zigeunerorchester feiert am Samstagabend im Freilichttheater auf der Margareteninsel sein 40-jähriges Bestehen mit einem Galakonzert, bei dem das legendäre Ensemble in voller Besetzung auf der Bühne stehen wird, wie das Theater am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur MTI mitteilte.

In ihrer Mitteilung heißt es, dass die Veranstaltung „ein würdiger Rückblick auf die vier Jahrzehnte währende Karriere des Orchesters sein wird, in deren Verlauf die einzigartige und mitreißende Klangwelt der ungarischen Zigeunermusik die ganze Welt erobert hat”. Das Jubiläumskonzert lässt die denkwürdigsten Momente des Orchesters wieder aufleben, während auch neue Stücke zu hören sein werden. Gäste des Abends sind Mónika Fischl und Péter Laki. Auftreten werden laut den Veranstaltern der Vorsitzende und Primás Lőrinc Róbert Danyi, der Hauptprimás József Lendvai Csócsi, der Konzertmeister Ferenc Lendvai, der Solist Gyula Csík, die Primás Edit Toldi und die Mitglieder des 100-köpfigen Zigeunerorchesters.

Sie erinnern daran, dass das Ensemble seit seiner Gründung mehr als tausend Konzerte gegeben hat, vom Kulturhaus der kleinsten Ortschaft des Landes bis zu zahlreichen berühmten Konzertsälen weltweit. Sie weisen auch darauf hin, dass das Programm des Orchesters neben der Pflege und Bewahrung der traditionellen Klangwelt auch die musikalische Suche nach dem Weg in die moderne Welt beinhaltet.

Wie sie schrieben, versucht das Ensemble mit seinem Repertoire, das in einer besonderen und einzigartigen Instrumentierung gespielt wird, die von ihm interpretierten Werke so einfach und verständlich wie möglich zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.margitszigetiszinhaz.hu.