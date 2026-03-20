BKK: Am Wochenende kommt es in Budapest zu Verkehrsbeschränkungen

Am Wochenende findet der 41. Telekom Vivicittá Stadtlauf auf mehreren wichtigen Verkehrsadern der Hauptstadt statt, unter anderem auf der Árpád-Brücke, der Margaretenbrücke, der Szabadság-Brücke sowie an den Ufern von Buda und Pest und auf der Margareteninsel. Auf den betroffenen Straßenabschnitten ist mit Verkehrsbeschränkungen zu rechnen – teilte das Budapester Verkehrszentrum (BKK) am Freitag der Nachrichtenagentur MTI mit.

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Der Mitteilung zufolge kommt es am Freitag aufgrund der Vorbereitungen für das Rennen auf der Margareteninsel zu Verkehrsbeschränkungen; die Busse der Linie 26 verkehren zwischen 8 und 11 Uhr auf einer verkürzten Strecke zwischen dem Göncz Árpád Stadtzentrum und dem Musikbrunnen. Am Samstag wird tagsüber die Központi út auf der Margareteninsel gesperrt, und ab 15.30 Uhr ist auch auf der Árpád-Brücke und in der Népfürdő-Straße mit Verkehrsbeschränkungen zu rechnen. Wie angekündigt, muss man sich am Sonntag auf erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Árpád-Brücke, der Margaretenbrücke, der Margareteninsel, in der Népfürdő-Straße, am unteren Pest-Ufer zwischen der Árpád-Brücke und der Szabadság-Brücke, auf der Árpád-Fejedelem-Straße sowie am unteren und oberen Buda-Ufer zwischen der Árpád-Brücke und der Rákóczi-Brücke einstellen. Die Verkehrsänderungen werden in Echtzeit auf der BKK-Info-Seite für den öffentlichen Nahverkehr ständig aktualisiert, Straßenverkehrsinformationen finden Sie zudem auf der Seite BKK-Info – Straßenverkehr. Für die Reiseplanung empfiehlt das BKK die Nutzung der BudapestGO-App.