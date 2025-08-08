NGM: Regierung setzt ihren Kampf gegen ungerechtfertigte Preiserhöhungen fort

Die Regierung geht in jedem Fall gegen ungerechtfertigte Preiserhöhungen vor. Die Preissenkungen schützen weiterhin Familien und Rentner, die betroffenen Lebensmittel sind um 20,3 Prozent günstiger geworden, während die Preise für Drogerieartikel um 26,1 Prozent gesunken sind, betonte das Wirtschaftsministerium (NGM) in seinem Kommentar zu den Verbraucherpreisdaten vom Juli am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Es wurde bekannt gegeben, dass die Regierung hier nicht stehen geblieben ist, sondern auch bei Banken, Versicherungsgesellschaften und Telekommunikationsunternehmen freiwillige Preisobergrenzen durchgesetzt hat. Seit dem 1. Juli sind die Preise für 34 rezeptfreie Medikamente mit hohem Umsatz und 10 rezeptpflichtige, nicht subventionierte Präparate durch freiwillige Preisbeschränkungen der Pharmaunternehmen günstiger geworden. Im Herbst erhalten Rentner zusätzlich eine Sonderhilfe in Form von Lebensmittelgutscheinen im Wert von 30.000 Forint, so das Ministerium.

Das NGM zitierte die aktuellen Daten des Zentralamts für Statistik (KSH), wonach die Inflationsrate im Juli 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 4,3 Prozent und im Vergleich zum Vormonat 0,4 Prozent betrug. Die Lebensmittelinflation betrug auf Jahresbasis 5,9 Prozent – bei kalten Lebensmitteln, d. h. ohne Gastronomiedienstleistungen, 4,6 Prozent und im Vergleich zum Vormonat 0,3 Prozent. Der Anstieg der Lebensmittelinflation ist in erster Linie auf die Preiserhöhungen bei saisonalen Lebensmitteln wie frischem Obst und Gemüse zurückzuführen, die durch Versorgungsengpässe aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen verursacht wurden, betonte das NGM und fügte hinzu, dass das Wirtschaftsministerium die Preisgestaltung der von der Margenreduzierung betroffenen Akteure kontinuierlich überwacht und gegebenenfalls gegen Verstöße vorgeht.

Es wurde daran erinnert, dass die Regierung zum Schutz der ungarischen Familien und Rentner eine Margensenkung eingeführt und diese dann auf Haushalts- und Chemieprodukte sowie auf Hygiene- und Schönheitspflegeprodukte ausgeweitet hat, was zu einem schnellen und deutlichen Preisrückgang geführt hat. Diese Maßnahme ist eine große Hilfe für die ungarische Bevölkerung, da die Produkte in Drogerien um durchschnittlich 26,1 Prozent und in Lebensmittelgeschäften um 20,3 Prozent billiger geworden sind. „Wir sorgen auch für die Einhaltung der Vorschriften: Bislang wurden fast 2.000 behördliche Kontrollen in Lebensmittelgeschäften und Drogerien durchgeführt, bei denen überprüft wurde, ob die Geschäfte die Preissenkungen einhalten“, hieß es.