Die Regierung arbeitet kontinuierlich daran, dass Familien über immer mehr Geld verfügen und nach eigenem Ermessen mehr ausgeben können. Der steigende Konsum der Bevölkerung ist die treibende Kraft der ungarischen Wirtschaft, stellte das Wirtschaftsministerium (NGM) am Donnerstag in seinem Kommentar zu den neuesten Einzelhandelsdaten fest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Wie hervorgehoben wurde, steigen die Reallöhne seit mehr als zwei Jahren, sodass der Einzelhandelsumsatz kontinuierlich wächst, während der heimische Tourismus immer neue Rekorde aufstellt. Auf der Grundlage der Daten des KSH (Statistisches Zentralamt) erinnerte das NGM daran, dass der Einzelhandelsumsatz im Oktober auf Jahresbasis um 3,1 Prozent gestiegen ist. Um den Konsum weiter anzukurbeln und die ungarischen Familien und Rentner zu schützen, hat die Regierung die Preissenkung bis zum 28. Februar 2026 verlängert und auf weitere 13 Produkte ausgeweitet, bis zum 30. April 2026 den Kauf von gekühlten Lebensmitteln mit der SZÉP-Karte wieder ermöglicht, zum dritten Mal das größte Steuersenkungsprogramm Europas durchgeführt und zum vierten Mal über die Nationale Handels- und Verbraucherschutzbehörde, die unter der fachlichen Leitung des Wirtschaftsministeriums steht, alles für die Sicherheit der Verbraucher getan, so das NGM. Nach Angaben des Zentralamts für Statistik (KSH) stieg das Einzelhandelsvolumen im Oktober 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,1 Prozent und gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent.

Das Verkaufsvolumen von Lebensmittel- und gemischten Lebensmittelgeschäften stieg um 1,2 Prozent, wobei das Verkaufsvolumen von gemischten Lebensmittelgeschäften, die 77 Prozent des Lebensmitteleinzelhandels ausmachen, im Vergleich zum Oktober letzten Jahres um 2,9 Prozent zunahm. Der Umsatz im Nicht-Lebensmittel-Einzelhandel stieg insgesamt um 5,2 Prozent. Auf nationaler Ebene erreichte der Einzelhandelsumsatz im Oktober 1.762 Milliarden Forint. Von Januar bis Oktober 2025 stieg das Volumen des Einzelhandelsumsatzes um 2,9 Prozent gegenüber den ersten zehn Monaten des Jahres 2024, wie das NGM mitteilte. In der Mitteilung des Ministeriums wurde auch darauf hingewiesen, dass die durchgesickerten Pläne der Tisza-Partei zur Erhöhung der Steuern Familien 1.300 Milliarden Forint kosten würden.

Im Gegensatz zur Tisza-Partei steht die Regierung auf der Seite der ungarischen Bevölkerung und führt daher das größte Steuersenkungsprogramm Europas durch: CSED, GYED und Adoptionsgebühren sind nun steuerfrei, Mütter mit drei Kindern sind vollständig von der Einkommensteuer befreit, und im nächsten Jahr werden Mütter unter 40 Jahren mit zwei Kindern und Mütter unter 30 Jahren von der Einkommensteuer befreit, heißt es in der Mitteilung.

Die Regierung setzt ihren Kampf gegen ungerechtfertigte Preiserhöhungen fort, um den Konsum weiter anzukurbeln und ungarische Familien und Rentner zu schützen. Als ersten Schritt hat sie die Preissenkung bis zum 28. Februar 2026 verlängert, als zweiten Schritt hat sie die Preissenkung ab dem 1. Dezember auf weitere 13 Produkte ausgeweitet, schrieb das NGM.