Strandgericht des Jahres am Balaton wird aus Büffelfleisch zubereitet

Das Gericht „Büffeltatar mit Markknochen im Boot“ des Bistros Kicsi Csóka in Balatongyörök wurde zum Strandgericht des Jahres gewählt. Die Wels-Suppe des Pizza Sztori in Balatonmáriafürdő wurde zum besten Strandbuffetgericht gekürt, während unter den Stranddesserts das Produkt „Mónisüti granola optimist” aus Gyenesdiás gewann. Der Initiator des Wettbewerbs informierte die Nachrichtenagentur MTI am Donnerstag über das Ergebnis – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Gábor Kardos erklärte, dass das Büffeltatar aus Büffelfleisch aus Zalaköveskút zubereitet und mit Kartoffelgratin, Meerrettichschaum, knusprigem Sellerie, Sardellen, Kapern, sauren Gurken und hausgemachter Mayonnaise serviert wird. Die Grundidee für das Gericht von Pizza Sztori stammt von den römischen Reisbällchen. Die Wels-Paprikaschoten werden mit Quarknudeln gekocht, dann zu Lutschern geformt und frittiert. Sie werden mit Dillquark und Kapia-Creme serviert. Der Name Granola Optimist leitet sich vom Optimist-Segelboot ab, auf dem Kinder das Segeln lernen. Der Rumpf und das Segel des Segelboots bestehen aus einem hausgemachten Kuchen, gefüllt mit Honig-Joghurt-Creme, Waldfruchtsoße und Granola. Der Balatoni Kör hat zum elften Mal den Strandessen-Wettbewerb ausgeschrieben. Die Jury wählte aus 36 eingereichten Gerichten die Gewinner aus, teilte Gábor Kardos mit.