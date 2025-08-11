Ministerium: E-Health-System wieder funktionsfähig

Alle Funktionen des ungarischen nationalen E-Health-Systems EESZT sind wieder verfügbar, teilte das Innenministerium am Sonntag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Elektronische Rezepte und Patientendokumente sind nun wieder verfügbar, und Patienten können wieder Termine für Facharztleistungen vereinbaren, so das Ministerium. Es fügte hinzu, dass bei der kürzlichen Abschaltung keine Daten verloren gegangen seien. Das Ministerium erklärte weiter, dass das System vom Nationalen Informations- und Kommunikationsdienst repariert worden sei.