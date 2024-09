Ministerium: Gespeicherte Gasmengen steigen auf 6 Milliarden Kubikmeter

Mit 6 Milliarden Kubikmetern Erdgas in den Speichern ist Ungarn nach Angaben des Energieministeriums vom Samstag gut für den Winter gerüstet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Im vergangenen Jahr verbrauchten die ungarischen Haushalte etwas mehr als 3 Mrd. Kubikmeter Erdgas, so das Ministerium in den sozialen Medien, während die Wirtschaft 5,5 Mrd. Kubikmeter benötigte. Es fügte hinzu, dass mehr als 70 Prozent des Gesamtgasverbrauchs von etwa 8,5 Mrd. Kubikmeter vor dem Einsetzen des strengen kalten Wetters verfügbar waren. Der Jahresverbrauch könnte in diesem Jahr auf unter 8 Mrd. Kubikmeter sinken, so dass die Reserven wahrscheinlich einen größeren Teil des tatsächlichen Bedarfs decken werden, so das Ministerium. Die EU erwartet von den Mitgliedstaaten, dass die Gasspeicher bis zum 1. November zu 90 Prozent gefüllt sind, und Ungarn hat diese Vorgabe bereits Anfang September erfüllt, so das Ministerium weiter. Dank ausreichender Importe und inländischer Produktion läuft die Versorgung mit Gas reibungslos. In der Zwischenzeit sind die ungarischen Gaspreise für Haushalte die niedrigsten in Europa, dank des Regierungsprogramms, das die Versorgungskosten niedrig hält, sagte das Ministerium.