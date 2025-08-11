Ungarn: 2.700 vollelektrische Fahrzeuge im Juli zugelassen

Im Juli wurden grüne Nummernschilder für mehr als 2.700 vollelektrische Fahrzeuge ausgestellt, teilte das Energieministerium am Freitag in einem Beitrag in den sozialen Medien mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Neuzulassungen von batterieelektrischen Fahrzeugen umfassten laut Ministerium über 2.500 Personenkraftwagen. In Ungarn sind über 80.000 vollelektrische Fahrzeuge zugelassen.