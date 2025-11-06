Grüne Nummernschilder für über 25.500 Elektroautos ausgestellt

Im Zeitraum Januar bis Oktober 2025 wurden grüne Kennzeichen für 25.500 Elektroautos ausgestellt, teilte das Energieministerium am Donnerstag in einem Beitrag in den sozialen Medien mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Ministerium wies darauf hin, dass der neue Jahresrekord für grüne Nummernschilder in diesem Jahr 30.000 Stück überschreiten könnte. Die Zahl der für vollelektrische Fahrzeuge ausgestellten grünen Nummernschilder habe bis Oktober fast 96.000 erreicht und könnte bis zum Jahresende 100.000 erreichen, fügte das Ministerium hinzu.