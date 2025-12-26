Neuzulassungen von Pkw in Ungarn steigen von Januar bis November um über 7 Prozent

Die Zahl der Neuzulassungen von Pkw in Ungarn stieg von Januar bis November gegenüber dem Vorjahr um 7,1 % auf 117.510, wie aus Daten des Europäischen Automobilherstellerverbandes (ACEA) hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Hybrid- und Plug-in-Hybridfahrzeuge machten 56 % der Verkäufe aus, Fahrzeuge mit Benzinmotor 24 % und Fahrzeuge mit Dieselmotor 11 %. Vollelektrische Fahrzeuge machten 8 % der Verkäufe aus. Der Absatz von batterieelektrischen Fahrzeugen stieg in diesem Zeitraum um 25,7 % auf 9.820.