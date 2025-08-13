Gesundheitsbehörde gibt höchste Hitzewarnung für Donnerstag bis Sonntag heraus

Die Landesamtsärztin hat für das gesamte Land von Donnerstag bis Sonntag um Mitternacht eine Hitzewarnung der Stufe 3 – der höchsten Stufe – herausgegeben, wie das Gesundheitsamt und die Katastrophenschutzbehörde in einer Erklärung mitteilten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In der Erklärung heißt es, dass die Tageshöchsttemperaturen in den nächsten Tagen 35 Grad überschreiten könnten, und es wird vor der Gefahr der Dehydrierung gewarnt, insbesondere bei Aktivitäten im Freien. In den heißesten Stunden sollten Menschen Schatten oder klimatisierte Räume aufsuchen, fügte sie hinzu. Die Erklärung forderte die Menschen außerdem auf, Kinder, ältere Menschen oder Haustiere nicht in geparkten Autos zurückzulassen, auch nicht für kurze Zeit. Wer Menschen oder Tiere in verschlossenen Autos sieht, sollte die Nummer 112 anrufen, fügte sie hinzu. Das Verbot, Feuer zu machen, bleibt in Kraft, hieß es in der Erklärung. Das Verbot gilt nicht für Grillpartys in privaten Gärten, aber das Feuer darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, hieß es in der Erklärung.