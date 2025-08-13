Seit 2012 haben 1,5 Millionen Kinder an den Erzsébet-Ferienlagern teilgenommen

Seit 2012 haben fast eineinhalb Millionen Kinder eine schöne Zeit in den Erzsébet-Ferienlagern verbracht, und in diesem Jahr können bereits 110.000 Kinder an den Übernachtungscamps teilnehmen, teilte die Ministerialbeauftragte für die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Generationen des Ministeriums für Kultur und Innovation auf einer Pressekonferenz am Mittwoch im Ferienlager in Fonyódliget mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Katalin Kardosné Gyurkó erklärte, dass die Erzsébet-Ferienlager in diesem Jahr bereits an fünf Standorten stattfinden: in Zánka, Fonyódliget, Zalaszabar und Erdély, die sich im Besitz der Stiftung befinden, sowie an einem Partnerstandort, dem Dorf Ágota Falva im Komitat Bács-Kiskun. In Bezug auf Fonyódliget erklärte sie, dass seit 2021 pro Turnus etwa 800 Kinder hier neue Energie tanken können. „Dies ist ein besonderer Ort, ein spezielles Jurtenlager mit fast zwei Kilometern Uferlinie am Balaton”, sagte sie. Auch auf die Sicherheit wurde großer Wert gelegt, sagte sie und wies darauf hin, dass die Jurten von 2,4 Tonnen schweren Stahlkonstruktionen gehalten werden, die selbst der Sturm vor einigen Wochen nicht wegwehen konnte. Sie erklärte, dass sie gemeinsam mit den wichtigsten Partnern, zivilgesellschaftlichen und karitativen Organisationen darauf achten, dass auch Kinder aus Familien mit geringem Einkommen, Großfamilien oder von Alleinerziehenden in den Erzsébet-Ferienlagern eine hochwertige Erholung genießen können. Sie bedankte sich bei allen, die an der Durchführung der Camps beteiligt sind.

Tibor Hornyák, Präsident der Stiftung „Erzsébet für die Kinder des Karpatenbeckens”, erklärte, dass alle fünf Camps nach ähnlichen Vorgaben arbeiten und ein hochwertiges und vielfältiges Programmangebot bieten, das über die lokalen, besonderen Gegebenheiten hinausgeht. An den Campingplätzen am Balaton werde das Programmangebot beispielsweise durch Strandbesuche, Spaziergänge und Drachenbootfahren ergänzt, fügte er hinzu. Er erklärte, dass jeder Tag im Camp ein anderes Thema habe. So würden beispielsweise mittwochs, am Tag der Helden, zehn Wochen lang in allen unseren Camps Vertreter der Ordnungskräfte, des Katastrophenschutzes, der Armee und der Rettungsdienste vorgestellt, die interaktive Veranstaltungen durchführen würden. Er betonte, dass Kinder und Familien während der sechs Tage des Camps an mehr als 60 verschiedenen Programmen teilnehmen können.

Der Präsident der Stiftung dankte den Begleitern, Lehrern und Eltern der Gruppen, die zu den Erzsébet-Ferienlagern kommen. Laut den vor Ort verteilten Pressematerialien können Grundschulkinder an den sechs Tagen und fünf Nächten dauernden Turnussen von Sonntag bis Freitag vom 22. Juni bis zum 29. August teilnehmen. Die Kinder erhalten Vollverpflegung mit fünf Mahlzeiten pro Tag. Ein Sicherheitsdienst sorgt für ihre Sicherheit, und es steht ihnen ein 24-Stunden-Notarztdienst zur Verfügung. Die Programme basieren auf den Themen Magyaren, Heimatkunde, Sport, Wissenschaft, Kultur und Christentum, heißt es in den Pressematerialien.