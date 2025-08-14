Größte Fahrrad-Pumptrackbahn des Landes wurde in Zamárdi übergeben

Die größte Fahrrad-Pumptrack-Anlage des Landes wurde in Zamárdi an der Margó Ede Promenade, der Kecskeméti utca und der Kiss Ernő utca am Ufer des Balatons fertiggestellt, sagte der Staatssekretär für aktives Ungarn des Ministeriums für öffentliche Verwaltung und Regionalentwicklung bei der offiziellen Eröffnung der Anlage am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Máriusz Révész betonte, dass die Regierung bereits 186 Pumptracks (Geschicklichkeitsradstrecken, bestehend aus Kurven, Wellen und zusätzlichen Elementen) finanziell unterstützt habe. Die in Zamárdi für rund 67 Millionen Forint erbaute Pumptrackbahn ist nicht nur die größte des Landes, sondern gehört auch zu den qualitativ besten, auf der jeder, vom Anfänger über den Fortgeschrittenen bis hin zum Profi, entlang drei verschiedenfarbigen Strecken seine Fähigkeiten testen kann, erklärte er. Er fügte hinzu, dass die Bahn auch für nationale Meisterschaften genutzt werden kann und zur Verlängerung der Saison am Balaton beiträgt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Máriusz Révész sagte: „Wir Ungarn sind ein bisschen faul”, denn laut der letzten Eurobarometer-Umfrage gaben 59 Prozent der Ungarn an, dass sie nie Sport treiben. Bei den Schweden sind es 12 Prozent, bei den Finnen 8 Prozent und bei den Tschechen 25 Prozent, es gibt also noch Raum für Verbesserungen, betonte er. Das Ziel sei es, Bewegung und Sport zu einem Erlebnis zu machen, möglichst zu einem Gemeinschaftserlebnis, und dazu trügen auch die Fahrrad-Pumptracks bei, erklärte er. Mihály Witzmann, Fidesz-Abgeordneter der Region, betonte: Laut statistischen Daten ist von Januar bis Juni dieses Jahres sowohl bei der Zahl der Übernachtungen als auch bei den Ausgaben der Gäste ein Anstieg gegenüber dem letzten Jahr zu verzeichnen, das nach der Coronavirus-Pandemie einen Rekordwert erreicht hatte. Für eine gute Tourismussaison sind Attraktionen – wie die gerade übergebene Pumptrackbahn –, hochwertige Unterkünfte, Gastfreundschaft, eine ästhetische Umgebung und Programme erforderlich, die die Besucher in Zamárdi vorfinden.