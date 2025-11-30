Längste Fahrrad-Pumptrack-Bahn Ungarns wurde in Zsámbék übergeben

Die längste Fahrrad-Pumptrack-Strecke Ungarns mit einer Länge von 360 Metern wurde am Samstag in Zsámbék im Komitat Pest übergeben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bei der Einweihung betonte Máriusz Révész, Staatssekretär für aktives Ungarn im Ministerium für öffentliche Verwaltung und Regionalentwicklung, dass man jungen Menschen Erlebnisse bieten müsse, um sie zu mehr Bewegung zu motivieren. Eine der größten Anforderungen seitens der Jugendlichen seien Fahrradstrecken, sagte er und fügte hinzu, dass die Regierung bereits die Einrichtung von 186 Fahrradparks unterstützt habe. In Zsámbék wurde die 75 Millionen Forint teure Investition mit Hilfe von 40 Millionen Forint aus staatlichen Mitteln und weiteren 35 Millionen Forint aus kommunalen Mitteln realisiert, erklärte Máriusz Révész. Der Staatssekretär für aktives Ungarn wies darauf hin, dass die Bahn nicht nur für Kinder und Jugendliche gebaut wurde, sondern auch von Erwachsenen ausprobiert werden kann, wies jedoch auf die Wichtigkeit des Helmtragens hin.

László Horváth (Fidesz-KDNP), Bürgermeister von Zsámbék, erinnerte daran, dass 30 Schüler der örtlichen Zichy-Miklós-Grundschule ihm einen Brief geschickt hatten, in dem sie um die Errichtung einer Pumptrack-Anlage baten. Die Gemeinde hat die Wünsche der Schüler, Lehrer und Eltern erhört und die für den Bau der Bahn erforderlichen Mittel bereitgestellt. Bei der Einweihungsfeier erklärte Oszkár Nagy, einer der Erbauer der Bahn, dass diese mit einer Länge von 360 Metern derzeit die längste Pumptrack-Bahn Ungarns sei. Es gibt einen separaten Kinderparcours, auf dem auch ältere, aber noch unerfahrene Radfahrer lernen können, wie man die Pumptrack-Anlage benutzt, sowie mehrere Kurven- und Sprungelemente, die den Fahrradpark abwechslungsreich gestalten, führte er weiter aus.

Nach der Übergabe startete Oszkár Nagy zusammen mit den Radfahrern Zozó Kempf und Gergő Zöld eine Vorführung auf der Pumptrack-Bahn in Zsámbék, woraufhin die Jugendlichen aus der Umgebung die Sprungschanzen in Besitz nahmen.