Grünes Ungarn: 50 Millionen Setzlinge pro Jahr

László Kövér, Präsident der Nationalversammlung, und Mihály Witzmann, Parlamentsabgeordneter der Region, pflanzten in Zamárdi einen Baum. Die Veranstaltung, die in einer Siedlung am Ufer des Balatons stattfand, ist nicht nur symbolisch, sondern auch ein konkreter Schritt in Richtung einer grüneren, lebenswerteren Umwelt, berichtete csakzöld.hu und die Nachrichtenagentur MTI am Donnerstag.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Dem Artikel zufolge fügt sich die Baumpflanzung gut in die allgemeine ungarische Umweltstrategie ein, insbesondere in die Ziele des nationalen Baumpflanzungsprogramms, in dessen Rahmen jährlich fast 50 Millionen Setzlinge gepflanzt werden. Das Programm, das vom Landwirtschaftsministerium koordiniert wird, wurde 2019 ins Leben gerufen und eines seiner Hauptziele ist es, die mit Bäumen bewachsene Fläche des Landes zu vergrößern. Um eine lebenswertere Umwelt zu schaffen, strebt die ungarische Regierung an, den Baumbestand des Landes auf 27 Prozent zu erhöhen, hieß es.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die ungarische Regierung hat die Bürgerinnen und Bürger bereits bei mehreren Gelegenheiten um ihre Meinung zum Umweltschutz gebeten – etwa im Rahmen der Kampagne „Grüne Energie – Gemeinsame Sache“ oder der Online-Konsultation „Ungarn wird grün“ – und es folgten stets konkrete Maßnahmen, betonten sie. Die Anpflanzung von Bäumen in Zamárdi unterstützt dieses Ziel: Bäume spielen nicht nur eine ästhetische und ökologische Rolle, sondern tragen auch dazu bei, den Klimawandel zu bekämpfen, die Luftqualität zu verbessern und Lebensraum für die lokale Tierwelt zu schaffen. Das Ziel der Regierung ist es, das Umweltbewusstsein so weit wie möglich zu fördern und sicherzustellen, dass jeder gepflanzte Baum zu einer gesunden, nachhaltigen Umwelt für künftige Generationen beiträgt. Solche Initiativen vermitteln die Botschaft, dass Umweltschutz nicht nur ein globales Thema ist, sondern eine Reihe lokaler Maßnahmen, die zusammen das grüne Gesicht der Zukunft formen, hieß es.