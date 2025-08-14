Energieministerium: Seit einem Monat läuft die Ausschreibung für die öffentliche Beleuchtung

Die Regierung unterstützt kleine ländliche Gemeinden mit 18 Milliarden Forint beim Austausch ihrer Straßenlaternen durch energieeffizientere Geräte. Auf gemeinsame Initiative des Magyar Falu Program (Ungarisches Dorfprogramm) und des Jedlik Ányos Energetikai Program (Jedlik Ányos Energieprogramm) können sich seit dem 14. Juli 2025 Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohnern bewerben, wie das Energieministerium (EM) in einem Beitrag auf seiner offiziellen Facebook-Seite am Donnerstag bekannt gab – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Innerhalb eines Monats gingen 135 Anträge ein, und weitere mehr als 300 Gemeinden von Abaújalpa bis Zsurk haben mit dem Ausfüllen begonnen. Der maximale Zuschuss, der pro Antrag gewährt werden kann, beträgt 50 Millionen Forint. Die bisherigen Anträge belaufen sich im Durchschnitt auf etwa 22 Millionen Forint, sodass weit mehr als die ursprünglich kalkulierten 360 Gemeinden von der staatlichen Hilfe profitieren können.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das Ministerium betonte, dass die Förderung zu 100 Prozent gewährt wird, nicht rückzahlbar ist und sogar vollständig als Vorschuss ausgezahlt werden kann. Die Entwicklungen machen die Dörfer sicherer, attraktiver und freundlicher. Die moderne Straßenbeleuchtung senkt die Betriebskosten der Gemeinden, sodass ihnen mehr Mittel für andere Aufgaben zur Verfügung stehen. Es lohnt sich also für alle kleinen ländlichen Gemeinden, sich bis zum Ende der Frist Ende September zu bewerben.