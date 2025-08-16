MCC verwandelt das ehemalige Kasinogebäude in Pécs in ein Talentförderungszentrum

Im Rahmen einer Investition von rund neun Milliarden Forint wird das ehemalige Gebäude des Nationalen Kasinos und später des Klubs der Streitkräfte in der Innenstadt von Pécs von der Mathias Corvinus Collegium (MCC) Stiftung vollständig renoviert und in ein Talentförderungszentrum umgewandelt, teilte die Organisation am Freitag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



In ihrer Mitteilung schrieben sie, dass mit dem nun beginnenden Projekt das historische Gebäude in der Innenstadt von Pécs, genauer gesagt in der Király utca, das auf eine 150-jährige Geschichte zurückblickt und seit mehr als zwei Jahrzehnten leer steht, renoviert wird. Nach den Plänen des MCC soll das Gebäude so wiederbelebt werden, dass seine Werte erhalten bleiben und es gleichzeitig eine neue, gemeinschaftliche Funktion erhält, als Ergebnis einer „umfassenden Rekonstruktion, die den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht wird – in Bezug auf Werterhaltung, Architektur, Statik, Technik und Nutzung”.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Nach Abschluss der Renovierungsarbeiten im Jahr 2027 können mehr als 300 begabte Schüler ab einem Alter von zehn Jahren in dem Gebäude lernen, auch nach Abschluss ihrer Hochschulausbildung. Darüber hinaus wird das Gebäude als Veranstaltungsort für Konferenzen und kulturelle Programme dienen und auch ein Restaurant und eine Bibliothek beherbergen. Das MCC trägt auch zur Erweiterung der Kapazitäten der Studentenwohnheime in Pécs bei, indem es auf der zur Straße hin gelegenen Seite des Gebäudes moderne Unterkünfte für mehr als hundert Studenten schafft. Teil der Pläne ist die Gestaltung eines begrünten Innenhofs sowie der Bau einer neuen Fußgängerpassage, die eine direkte Verbindung zwischen der Király utca und der Mária utca herstellen und damit das pulsierende Gemeinschaftsleben in der Innenstadt stärken wird, wie in der Mitteilung hervorgehoben wurde.