Die Welt ist ein sicherer Ort, solange es einen Dialog auf höchster Ebene zwischen den USA und Russland gibt. Daher gebührt den beiden Präsidenten große Anerkennung für die Einberufung des Gipfeltreffens, schrieb der Minister für Außenwirtschaft und Außenpolitik am Samstag auf seiner Facebook-Seite – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Szijjártó betonte, dass sich heute erneut gezeigt habe, dass die Lösung für den Krieg in der Ukraine nicht auf dem Schlachtfeld, sondern am Verhandlungstisch zu finden sei. Frieden kann nur durch Verhandlungen, Dialog und offene diplomatische Kanäle erreicht werden. Wir Ungarn vertreten diesen Standpunkt seit dreieinhalb Jahren, im Gegensatz zu Brüssel und den kriegsbefürwortenden europäischen Politikern, erklärte er.