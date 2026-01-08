Balaicz: Wirtschaftliche Entwicklung in Zalaegerszeg steht im Vordergrund

Der Bürgermeister von Zalaegerszeg bezeichnete das laufende Jahr bei seiner Pressekonferenz zum Jahresbeginn am Donnerstag als attraktiv, interessant, voller Entwicklungen und neuer Projekte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Zoltán Balaicz (Fidesz-KDNP) hob als wichtigstes Thema für 2026 die wirtschaftliche Entwicklung hervor, auch angesichts der Tatsache, dass in den letzten mehr als zehn Jahren mehr als 5.000 neue Arbeitsplätze in der Stadt geschaffen wurden, die Arbeitslosigkeit auf 2,3 Prozent gesunken ist und die Gewerbesteuereinnahmen auf 8 Milliarden Forint gestiegen sind. Das größte Problem sei derzeit der Arbeitskräftemangel, zu dem die Stadtverwaltung bereits ein 18-Punkte-Paket geschnürt habe, hieß es. Unter den in diesem Jahr beginnenden Entwicklungsprojekten erwähnte er den 12 Milliarden Forint teuren Bau des Eisenbahn-Deltagleises in Zalaszentiván, das den Weg für die Umsetzung des seit langem geplanten Logistikzentrums und Containerterminals von Metrans ebnet. In diesem Zusammenhang baut Waberers an derselben Stelle auch eine neue Lagerhalle.

Der Bau der neuen Rettungsstation kann beginnen, und die Erneuerung der Straßenoberfläche in der Kossuth utca in der Innenstadt wird fortgesetzt. In einigen Wochen wird ein neues medizinisches Zentrum in privater Investition eröffnet, und an der Stelle von drei ehemaligen Produktionsstätten werden auch in diesem Jahr Immobilienentwicklungen durchgeführt, wie Zoltán Balaicz mitteilte. Der Bürgermeister wies auch darauf hin, dass weitere Gebäude in der Innenstadt von Zalaegerszeg renoviert werden, beispielsweise das ehemalige Kummer-Kaffeehaus, das als Bürogebäude des Mathias Corvinus Collegium renoviert wird. Zoltán Balaicz gab bekannt, dass durch einen Regierungsbeschluss mit Wirkung zum 6. Januar der derzeitige Kommunalvertreter und Fidesz-KDNP-Kandidat für die Parlamentswahlen, Gábor Szilasi, zum Ministerialbeauftragten des Ministeriums für öffentliche Verwaltung und Raumordnung für die Entwicklung der Region Nord-Zala ernannt wurde. Der Ministerialbeauftragte erklärte, dass er die Steigerung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit, die Verbesserung der Infrastruktur und die Stärkung der Attraktivität der Region als seine wichtigsten Aufgaben betrachte.

Er erklärte, dass Zalaegerszeg in diesem Zyklus 8,5 Milliarden Forint für TOP-Plus-Projekte ausgeben kann, wovon ein Teil für die Renovierung von Kindergärten, Krippen und Arztpraxen verwendet wird, aber auch für die Erneuerung von Gemeinschaftsräumen und mehrere Straßenbauprojekte. Im Rahmen des Programms für wettbewerbsfähige Komitate werden in diesem Jahr vier Projekte mit einem Volumen von einer halben Milliarde Forint gestartet. Die infrastrukturelle Renovierung des Hevesi Sándor Schauspielhauses, die Modernisierung der Heizungsanlage der Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Deák Ferenc Bezirks- und Stadtbibliothek), der Austausch des Kühlsystems der Markthalle sowie die Vorbereitungen für die Erweiterung des Seniorenheims werden in Angriff genommen, führte er aus. Gábor Szilasi wies darauf hin, dass Rheinmetall in diesem Jahr mit einer Investition von 3,7 Milliarden Forint ein Entwicklungszentrum für die Verteidigungsindustrie in Zalaegerszeg errichtet und damit 80 Ingenieursstellen schafft. Mit einer Investition von 1,7 Milliarden Forint wird in der Stadt auch eine moderne duale Lehrwerkstatt gebaut, bei Zalavíz werden Solarkraftwerke installiert und neue Brunnen gebohrt, um die Wasserressourcen im Norden der Stadt zu erschließen.