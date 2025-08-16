Ungarische Universitäten im Shanghai-Ranking

Der ungarische Hochschulsektor schneidet laut dem Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2025, auch bekannt als Shanghai-Ranking, ebenfalls hervorragend ab, teilte das Ministerium für Kultur und Innovation am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Im diesjährigen Ranking lag die Universität Szeged in der Kategorie 401-500, die ELTE in der Kategorie 501-600, die Semmelweis Universität in der Kategorie 601-700 und die Technische und Wirtschaftswissenschaftliche Universität Budapest in der Kategorie 801-900. Das ARWU verwendet sechs Indikatoren zur Bewertung der Universitäten weltweit, darunter die Anzahl der Alumni und Mitarbeiter, die Nobelpreise und Fields-Medaillen gewonnen haben, sowie die Anzahl der in den Fachzeitschriften Nature und Science veröffentlichten Artikel. Mehr als 2.500 Universitäten werden vom ARWU bewertet, und die besten 1.000 Universitäten werden veröffentlicht. Das Ministerium stellte fest, dass das ARWU-Ranking zusammen mit den Rankings von Times Higher Education (THE) und Quacquarelli Symonds (QS) zeigt, dass die Wettbewerbsfähigkeit der ungarischen Universitäten stark ist, da 12 ungarische Universitäten seit Jahren stetig unter den besten 5 % der Welt vertreten sind.