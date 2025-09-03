Gästezahlen steigen, Übernachtungszahlen gehen im Juli leicht zurück

Die Zahl der Gäste in gewerblichen und privaten Beherbergungsbetrieben in Ungarn stieg im Juli gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,9 % auf 2.459.000, während die Zahl der Übernachtungen um 1,4 % auf 6.679.000 zurückging, wie aus den am Mittwoch vom Statistischen Zentralamt (KSH) veröffentlichten Daten hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Zahl der inländischen Gäste stieg um 2,1 % auf 1.338.000, während die Zahl der ausländischen Besucher um 11,2 % auf 1.121.000 kletterte. Die Zahl der Übernachtungen inländischer Reisender sank um 2,7 % auf 3.826.000, während die Übernachtungen ausländischer Besucher um 0,5 % auf 2.853.000 leicht anstiegen. Die Einnahmen aus gewerblichen Unterkünften, darunter Hotels, Bed & Breakfasts, Campingplätze, Resorts und Hostels, stiegen um 1,9 % auf 139,9 Mrd. HUF. Insgesamt beherbergten im Juli 38.357 touristische Unterkünfte Gäste, darunter 35.312 private und andere Unterkünfte. Im Zeitraum Januar bis Juli stieg die Zahl der Gäste gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,4 % auf 10.681.000. Die Zahl der inländischen Reisenden stieg um 2,1 % auf 5.379.000, während die Zahl der ausländischen Besucher um 11,2 % auf 5.302.000 zunahm.

Olivér Csendes, CEO von Visit Hungary, kommentierte die neuen Daten und sagte, dass die Auftritte der internationalen Stars Guns N‘ Roses, Lionel Richie und Jennifer Lopez den Tourismussektor im Juli angekurbelt hätten. Er fügte hinzu, dass die Gästezahlen im August durch den Großen Preis von Ungarn, das Sziget-Musikfestival und die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag am 20. August gesteigert worden seien.