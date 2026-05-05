Gästezahlen und Übernachtungen im März leicht gestiegen

Die Zahl der Gäste in gewerblichen und privaten Beherbergungsbetrieben in Ungarn stieg im März gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,6 % auf 1.158.000, während die Zahl der Übernachtungen um 0,9 % auf 2.703.000 zulegte, wie aus den am Dienstag vom Zentralamt für Statistik (KSH) veröffentlichten Daten hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Die Zahl der inländischen Gäste stieg um 1,8 % auf 560.000, während die Zahl der ausländischen Besucher um 0,6 % auf 598.000 zurückging. Die Zahl der von inländischen Reisenden verbrachten Übernachtungen stieg um 4,1 % auf 1.217.000, während die von ausländischen Besuchern verbrachten Übernachtungen um 1,5 % auf 1.485.000 sanken. Besucher aus Deutschland verzeichneten die meisten Übernachtungen: 163.000. Besucher aus dem Vereinigten Königreich verbrachten 132.000 Übernachtungen und Besucher aus Italien 124.000. Die Übernachtungen von Reisenden aus Asien gingen um 34,5 % auf 147.000 zurück. Der Bruttoumsatz der Beherbergungsbetriebe stieg um 3,0 % auf 71,2 Mrd. HUF. Insgesamt beherbergten im März 19.362 Beherbergungsbetriebe Gäste, darunter 17.186 private und sonstige Unterkünfte. Von Januar bis März stieg die Zahl der Gäste in Beherbergungsbetrieben um 3,1 % auf 3.293.000. Die Übernachtungen stiegen um 2,7 % auf 7.492.000.