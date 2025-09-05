Ungarn kauft offen russisches Erdöl, weil es keine andere Möglichkeit hat, während andere europäische Länder heimlich und auf Umwegen russisches Erdöl kaufen, weil es billiger ist, erklärte Péter Szijjártó, Minister für Außenwirtschaft und Außenpolitik, am Freitag in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Laut einer Mitteilung des Ministeriums wurde der Minister auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Sitzung des gemischten Wirtschaftsausschusses Ungarn-Aserbaidschan auch zu der jüngsten Äußerung des amerikanischen Präsidenten Donald Trump befragt, in der er die europäischen Länder dazu aufforderte, den Kauf von russischem Erdöl einzustellen. Darauf antwortete er: „Wir dürfen uns nicht von Heuchlern täuschen lassen, denn unter denen, die wegen der Ölkäufe Ungarns und der Slowakei am lautesten schimpfen, gibt es eine beträchtliche Anzahl von Ländern, die ebenfalls russisches Öl kaufen, nur auf Umwegen über bestimmte asiatische Länder.“ „Sie tun dies, um billigeres Öl kaufen zu können. Sie kaufen heimlich russisches Öl, weil es billiger ist. Wir kaufen russisches Öl offen, weil wir keine andere Möglichkeit haben“, betonte er.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„Der Kauf von Energie ist eine physikalische Frage. Man kann Energie dort kaufen, wo es eine Leitung hierher gibt. Und dass Ungarn in Bezug auf die Versorgungssicherheit mit Russland zusammenarbeitet, hängt maßgeblich damit zusammen, dass die Europäische Union unseren Antrag auf Hilfe zur Erhöhung der Kapazität der südosteuropäischen Erdgasleitungen abgelehnt hat und Kroatien nicht die Kapazität der zu uns führenden alternativen Pipeline erhöht hat, sondern die für den Transport zu zahlende Transitgebühr auf das Fünffache der europäischen Benchmarks angehoben hat“, fügte er hinzu. Im Zusammenhang mit dem aserbaidschanisch-armenischen Friedensprozess betonte der Minister, dass die ungarische Regierung darin ein großes Potenzial für die Entwicklung des Verkehrs in der gesamten Region in Ost-West-Richtung sieht. „Dies ist einer der wichtigsten zentralen Korridore in der Region, und wir glauben, dass dieses neue Abkommen, wenn es in Kraft tritt, den Transitmöglichkeiten der Länder neuen Schwung verleihen wird. Es wird nicht nur für Armenien und Aserbaidschan von Vorteil sein, sondern für alle Länder, da es ein enormes Potenzial für den Verkehr, den Gütertransport und die Mobilität der Menschen schafft“, „Wir unsererseits bauen den uns zufallenden Teil dieses Korridors und investieren in die Eisenbahn und das Straßennetz, um die Möglichkeiten des Güterverkehrs zu verbessern“, fügte er hinzu.