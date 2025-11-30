Szijjártó: Ob es Brüssel gefällt oder nicht, Ungarn verfolgt eine souveräne Außenpolitik

Ob es Brüssel gefällt oder nicht, Ungarn verfolgt eine souveräne Außenpolitik, und die Entscheidungen der Regierung werden von nationalen Interessen bestimmt, schrieb Péter Szijjártó, Minister für Außenwirtschaft und Außenpolitik, am Samstag auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut einer Mitteilung des Ministeriums für Außenwirtschaft und Außenpolitik berichtete der Minister in seinem Beitrag, dass er „die frustrierten Äußerungen der kriegstreiberischen europäischen Politiker” zu den Verhandlungen in Moskau am Vortag gelesen habe und in diesem Zusammenhang nun ein schwerwiegendes Missverständnis ausräumen müsse: „Wir Ungarn brauchen weder eine Genehmigung noch ein Mandat aus Brüssel, Berlin oder sonst woher, um Verhandlungen mit dem Ausland zu führen.“ „Wir betreiben eine souveräne Außenpolitik, unsere Entscheidungen werden von nationalen Interessen bestimmt. Ob das in Brüssel gefällt oder nicht…“, stellte er klar.