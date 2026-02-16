Ungarn unterzeichnet ein wichtiges Abkommen über nukleare Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten, das auch deshalb von besonderer Bedeutung ist, weil die Kernenergie in Ungarn ein Mittel zur langfristigen Senkung der Energiekosten ist, gab Péter Szijjártó, Minister für Außenwirtschaft und Außenpolitik, laut einer Mitteilung seines Ministeriums am Montag in Budapest bekannt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In diesem Zusammenhang erinnerte er auch daran, dass mit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr eine neue Blütezeit in den ungarisch-amerikanischen Beziehungen eingeläutet wurde. „Viktor Orbán hat Ende letzten Jahres beim Gipfeltreffen in Washington sehr wichtige Vereinbarungen mit Donald Trump getroffen, dank derer wir in Ungarn die Senkung der Nebenkosten aufrechterhalten konnten und die ungarische Bevölkerung die niedrigsten Nebenkosten in Europa zahlt”, sagte er.

Péter Szijjártó wies auch darauf hin, dass bei dem aktuellen Treffen natürlich auch die Frage der Friedensstiftung in der Ukraine ausführlich diskutiert werden wird, da Ungarn das einzige Land in Europa sei, das Donald Trumps Friedensbemühungen von Anfang an unterstützt habe. „Wir sind die Einzigen, die keine Waffen geliefert haben, wir sind die Einzigen, die die diplomatischen Kanäle aufrechterhalten haben, und wir sind diejenigen, die bereit sind, den Friedensgipfel zu organisieren“, betonte er.