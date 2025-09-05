Regierung ruft neue Bewerbungsrunden für Innovationsförderung aus

Zwei Ausschreibungen für Unternehmensinnovationen mit einer Gesamtfördersumme von 182 Mrd. HUF aus Mitteln der Europäischen Union und der Regierung werden in den kommenden Tagen neue Bewerbungsrunden starten, teilte der stellvertretende Staatssekretär des Ministeriums für Kultur und Innovation (KIM), László Bódis, am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Über 100 Mrd. HUF an gezielten Fördermitteln werden in einer zweiten Bewerbungsrunde für die Produktentwicklung innovativer ungarischer Unternehmen zur Verfügung stehen. Die Gesamtmittel für das Programm belaufen sich auf 107 Mrd. HUF, wobei die Förderanträge in der ersten Runde 5 Mrd. HUF erreichten. Bódis sagte, dass auch für die dritte Bewerbungsrunde einer Ausschreibung zur Förderung von Innovationen in den Geschäftsprozessen von Kleinst- und Kleinunternehmen erhebliche Mittel zur Verfügung stehen werden, da die Gesamtmittelausstattung für das Programm 75 Mrd. HUF beträgt und die Anträge bisher 34 Mrd. HUF erreicht haben. Der Staatssekretär wies darauf hin, dass die Wettbewerbsfähigkeit der ungarischen Wirtschaft grundlegend davon abhängt, wie innovativ ungarische Unternehmen sind, weshalb die Förderung von Innovationen wichtig ist.