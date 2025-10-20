Hankó: 340 Milliarden Forint stehen für Innovationsprojekte von Unternehmen zur Verfügung

In den kommenden Jahren stehen insgesamt 450 Milliarden Forint für Innovation und Forschung zur Verfügung, davon 340 Milliarden Forint für den Unternehmenssektor, sagte der Minister für Kultur und Innovation auf einer Pressekonferenz nach der Sitzung des Rates für Unternehmensinnovation am Montag in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Balázs Hankó betonte, dass mit den sieben Förderprogrammen voraussichtlich 3000 ungarische Unternehmen erreicht werden. Die Programme unterstützen unter anderem die Produktentwicklung großer Unternehmen, Innovationen in den Geschäftsprozessen kleinerer Unternehmen, die Markteinführung neuer Technologien, innovative Entwicklungen in den Lebenswissenschaften und es wird auch ein Risikokapitalprogramm gestartet.

Das Ministerium für Kultur und Innovation (KIM) startet im November und Dezember gemeinsam mit der Ungarischen Industrie- und Handelskammer (MKIK) und mit Beteiligung von Hintergrundinstitutionen eine nationale Innovations-Roadshow, um Unternehmen auf die verfügbaren Möglichkeiten aufmerksam zu machen, erklärte der Minister. Balázs Hankó erinnerte daran, dass man sich zum Ziel gesetzt habe, Ungarn bis 2030 zu einem der zehn innovativsten Länder Europas zu machen.