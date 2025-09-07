Kunstflug-Weltmeisterschaft in Ungarn

Am Flughafen Hévíz-Balaton findet vom 12. bis 20. September 2025 eine Kunstflug-Weltmeisterschaft statt. 87 Piloten und 10 weitere Teammitglieder aus 20 Ländern haben ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft angemeldet.

Den Organisatoren und den Vertretern der beteiligten Gemeinden zufolge ist die Weltmeisterschaft das größte Ereignis dieses Jahres in der Region West-Balaton. „Es wird der größte Kunstflugwettbewerb der Kategorie I aller Zeiten sein. In Ungarn fanden zuvor 1984 in Békéscsaba und 2012 in Nyíregyháza Kunstflug-Wettbewerbe statt”, hieß es auf der Pressekonferenz. Vier Mitglieder des ungarischen Kunstflug-Nationalteams begannen bereits im Frühjahr mit der Vorbereitung. Der Wettkampf beginnt am 12. September mit einer fachlichen Eröffnungsveranstaltung, am nächsten Tag steigen die Piloten erstmals in die Lüfte. Im Laufe des Wettbewerbs fliegt jeder Teilnehmer vier Programme.

„Unser Plan ist, die Weltmeisterschaft am 20. September mit einem Flugtag und einer großen Flugparade zu beenden. An diesem Tag werden nicht nur die Wettbewerbspiloten am Himmel zu sehen sein, sondern auch echte Highlights geboten, wie zum Beispiel die Landung eines Frachtflugzeugs von Hungarian Airlines, einem Airbus Cargo, der vom Publikum besichtigt werden kann. Es wird spektakuläre Hubschraubervorführungen geben, Möglichkeiten zu Rundflügen und zahlreiche Programme für die ganze Familie am Boden“, sagte Tamás Ábrányi, Wettbewerbsdirektor der 16th FAI World Advanced Aerobatic Championships & 4th FAI World Intermediate Aerobatic Championships. Die Wettkampftage vom 13. bis 19. September sind öffentlich und für die Besucher kostenlos. Interessierte Besucher haben nach vorheriger Anmeldung auch die Möglichkeit, an geführten Hangar-Touren teilzunehmen und dabei die Flugzeuge sowie deren Piloten näher kennenzulernen – https://www.waac2025.com.