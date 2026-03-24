Hankó: Regierung stellt 8 Mrd. HUF für dritte Runde der HU-rizont-Forschungsprojekte bereit

In diesem Jahr stellt die Regierung im Rahmen der dritten Runde des HU-rizont-Programms insgesamt 8 Milliarden Forint (2 Mio. EUR) an Fördermitteln für Forschungszuschüsse bereit, erklärte Balázs Hankó, Minister für Kultur und Innovation, am Dienstag auf einer Pressekonferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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„Obwohl sie mit Intrigen, hinterhältigen Machenschaften und Ausgrenzung zu kämpfen hatten, haben ungarische Universitäten und Forschungsgruppen die Weltspitze erreicht“, sagte Hankó. „Die ersten beiden Ausschreibungen des HU-rizont-Programms waren erfolgreich, da wir 53 Forschungszusammenarbeitsinitiativen mit einer Gesamtförderung von 20 Milliarden Forint ins Leben gerufen haben. Das HU-rizont-Programm ist erfolgreicher als das EU-Programm Horizon, da ungarische Universitäten nicht untergeordnet sind, sondern die Konsortien leiten und mit den weltweit besten Universitäten zusammenarbeiten.“ Im Rahmen des HU-rizont-Programms stünden 2026 pro Forschungsprogramm 400 Millionen Forint zur Verfügung, sagte er und fügte hinzu, dass Anträge bis zum 29. Mai eingereicht werden könnten.