Nébih: Diesjährige Impfung gegen Tollwut beginnt am 4. Oktober

Die diesjährige Impfung gegen Tollwut beginnt am 4. Oktober, in den betroffenen Gebieten werden Sperren und Weideverbote verhängt, teilte die Nationale Behörde für Lebensmittelsicherheit (Nébih) am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Im Rahmen des Programms, das die Komitate Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar und Szabolcs-Szatmár-Bereg betrifft, werden aus Kleinflugzeugen Impfköder ausgebracht, wobei bewohnte, dicht besiedelte Gebiete gemieden werden. Über die Termine sowie die Sperrung und das Weideverbot informieren die Komitatstiergesundheitsämter und die Gemeinden, Wanderer werden durch Plakate in den Außenbezirken gewarnt, heißt es in der Mitteilung.

Die Maßnahme ist laut der Mitteilung notwendig, da Tollwut in der Ukraine und in Rumänien regelmäßig auftritt, aber auch in der östlichen Region der Slowakei aufgetreten ist und über Wildtiere auch nach Ungarn gelangen könnte. In den letzten Jahren wurden im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg mehrere Tollwutfälle bestätigt, und obwohl es in diesem Jahr noch keine Fälle gab, besteht das Risiko weiterhin.

Gleichzeitig wurde betont, dass Tollwut nicht nur für Menschen, sondern auch für Haustiere gefährlich ist, weshalb eine Impfung für Katzen dringend empfohlen und für Hunde obligatorisch ist. Ein Verdacht auf diese Krankheit muss immer gemeldet werden. Informationen zu Symptomen, Ausbreitung und Vorbeugung finden Sie auf der Website www.veszettsegmentesites.hu.