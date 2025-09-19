MÁV: Wartungsarbeiten an der Hauptstrecke in Pécs werden fortgesetzt

Die Wartungsarbeiten an der Hauptstrecke in Pécs werden ab Dienstag fortgesetzt; drei Wochen lang werden Busse zwischen Dombóvár, Szentlőrinc und Pécs verkehren, teilte die MÁV Zrt. am Freitag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Laut ihrer Mitteilung werden die Wartungsarbeiten an der Hauptstrecke in Pécs im September und Oktober fortgesetzt, um die Geschwindigkeitsbegrenzungen aufzuheben und den Zugverkehr zwischen Budapest und Pécs pünktlicher zu gestalten. Die Investition wird aus eigenen Mitteln der MÁV in Höhe von rund 750 Millionen Forint finanziert, fügten sie hinzu. Die Gleissanierung beginnt am Dienstag am Bahnhof Mecsekalja-Cserkút, wodurch sich der Fahrplan auf der Hauptstrecke von Pécs bis zum 12. Oktober erheblich ändern wird. Zwischen Budapest und Pécs muss während der Gleissperrung auf verschiedenen Abschnitten mit Ersatzbussen und von den üblichen Fahrzeiten abweichenden Ankunftszeiten gerechnet werden, betonten sie. Die während der Sperrung gültigen Fahrpläne sind auf der Website der MÁV-Gruppe sowie auf den elektronischen Online-Plattformen (MÁV- und MÁV+-App, jegy.mav.hu) verfügbar, heißt es in der Mitteilung.