Balatoner Schifffahrtsgesellschaft Bahart verzeichnet eine Rekord-Saison

Die Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart), die Fähren und Ausflugsschiffe auf dem Balaton betreibt, beförderte im Sommer 1.630.000 Passagiere, was einem Anstieg von 5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, teilte das Unternehmen am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Passagierzahlen auf Autofähren stiegen um 47 % auf 904.000 und die Fahrgastzahlen auf Passagierfähren um 6 % auf 726.000, was auf einen häufigeren Fährbetrieb und Ermäßigungen für Familien mit Kindern zurückzuführen ist. Im Zeitraum Januar bis August erreichte die Zahl der Passagiere 2.040.000, darunter 1.220.000 auf Autofähren und 820.000 auf Passagierfähren. Die Passagiere transportierten 167.000 Fahrräder auf Bahart-Schiffen, ein Anstieg von 13 %.