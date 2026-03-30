Bahart-Umsatz steigt 2025 um 10 Prozent

Der Nettoumsatz des staatlichen Unternehmens Bahart, das Fähren und Ausflugsschiffe auf dem Balaton betreibt, stieg 2025 um 10 Prozent, wie Geschäftsführer Gábor Veigl am Samstag bei der Saisoneröffnung mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Der Gewinn vor Steuern lag bei über 200 Millionen HUF, so Veigl. Umsatz und Gewinn hätten die Ziele übertroffen, fügte er hinzu. Die Passagierzahlen auf den Autofähren lagen bei fast 1,5 Millionen, und die Fahrgastzahlen auf den Passagierschiffen stiegen auf über 900.000, sagte Veigl.