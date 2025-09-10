Grundsteinlegung für CCGT-Kraftwerk im Nordosten Ungarns

Der Grundstein für ein Gas- und Dampfturbinenkraftwerk wurde am Dienstag in Visonta (Nordost-Ungarn) gelegt, wie das staatliche Energieunternehmen MVM gegenüber der Nachrichtenagentur MTI mitteilte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Investition ist Teil der Umrüstung des früheren Kohlekraftwerks Matra. Das CCGT-Kraftwerk wird nach seiner Fertigstellung im Jahr 2028 eine flexible Leistung von 520 MW bieten. Energieminister Csaba Lantos sagte, das neue Kraftwerk werde eine „unverzichtbare Rolle” für die Sicherheit der heimischen Energieversorgung spielen und dabei nur ein Viertel der Emissionen des früheren Kohlekraftwerks verursachen. Tamás Németh, CEO von Status KPRIA, das das Konsortium vertritt, das das Kraftwerk baut, sagte, grüner Wasserstoff sei ebenfalls für die Anlage geeignet.