Nagy: Technologische Entwicklung „unverzichtbar“ für die Wirtschaft

Die technologische Entwicklung sei eine „unverzichtbare Voraussetzung“ für die ungarische Wirtschaft, da innovationsgetriebene Effizienzsteigerungen Lohnsteigerungen erst möglich machten, sagte Wirtschaftsminister Márton Nagy am Donnerstag auf einer Konferenz der Nationalen Technologieplattform Industrie 4.0 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer Präsentation auf der SmartMan 2025-Konferenz im Bosch Budapest Innovation Campus sagte Nagy, dass Ungarn in Bezug auf die Arbeitsproduktivität „Verbesserungspotenzial“ habe. Er fügte hinzu, dass die Arbeitskosten nach wie vor relativ niedrig seien – auch wenn das Verhältnis von Lohnkosten zu Wertschöpfung über dem europäischen Durchschnitt liege –, was Ungarn zu einem attraktiven Standort für Investoren mache. Er sagte, dass Arbeitgeber in den kommenden Jahren unter Druck geraten würden, die Löhne zu erhöhen, und fügte hinzu, dass technologische Verbesserungen erforderlich seien, um Schritt zu halten.