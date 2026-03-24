Wirtschaftsminister plädiert für Konjunkturmaßnahmen

Die ungarische Regierung investiert 6.170 Mrd. HUF – das entspricht über 6 % des BIP – in die wirtschaftliche Entwicklung, „denn die wirtschaftliche Erholung erfordert ausreichende finanzielle Mittel“, erklärte Wirtschaftsminister Márton Nagy am Dienstag auf einer Konferenz in Budapest, die von seinem Ministerium, der Ungarischen Industrie- und Handelskammer (MKIK) und der Ungarischen Agentur für Wirtschaftsentwicklung organisiert wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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„Die Wirtschaft muss funktionieren, damit das finanzielle Gleichgewicht erhalten bleibt, weshalb Geld in die Wirtschaft fließen muss“, sagte Nagy. „Wirtschaftswachstum wird Steuereinnahmen für den Haushalt generieren, die für Ausgaben in den Bereichen Gesundheitswesen, Kultur, Bildung oder Verteidigung verwendet werden können“, fügte er hinzu. Nagy erklärte, dass für das Jahr 2026 fast 2.540 Mrd. HUF für die Unternehmensförderung vorgesehen seien.

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Er fügte hinzu, dass zwei Drittel der Mittel an KMU und 70 % an Unternehmen in ungarischem Besitz gehen würden. „Wer behauptet, die Wirtschaft sei keine Priorität für die Regierung, lügt“, sagte Nagy.