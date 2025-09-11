Szijjártó: Zusammenarbeit zwischen Ungarn und Österreich gegen illegale Migration „ausgezeichnet“

Die Zusammenarbeit zwischen Ungarn und Österreich bei der Bekämpfung der illegalen Migration sei „ausgezeichnet“, und Ungarn setze seine Bemühungen zum Schutz seiner südlichen Grenzen und Westeuropas fort, erklärte Außenminister Péter Szijjártó am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seiner österreichischen Amtskollegin Beate Meinl-Reisinger verwies Szijjártó auf die Bemühungen der Regierung, gute Beziehungen zu den Nachbarländern zu pflegen, und fügte hinzu, dass Ungarn und Österreich daran arbeiteten, die bereits guten bilateralen Beziehungen weiter zu verbessern. Der Außenminister begrüßte die für beide Seiten vorteilhafte wirtschaftliche Zusammenarbeit. Rund 2.200 österreichische Unternehmen bilden die zweitgrößte Investorengemeinschaft in Ungarn und beschäftigen insgesamt 80.000 Ungarn, sagte er und fügte hinzu, dass die Regierung in den letzten zehn Jahren 34 österreichische Projekte mit insgesamt 60 Millionen Euro gefördert habe. Österreich und Ungarn verfolgen das gemeinsame Ziel, die Europäische Union zu stärken und sie wieder zu einem wichtigen globalen politischen und wirtschaftlichen Akteur zu machen, sagte Szijjártó. Er fügte hinzu, dass die Ausarbeitung des nächsten Siebenjahreshaushalts der Gemeinschaft von entscheidender Bedeutung sei, damit dieser „den Interessen des Kontinents und nicht denen anderer dient“.

Der Minister sprach sich auch gegen die Äußerungen von Ursula von der Leyen, der Präsidentin der Europäischen Kommission, aus, dass „Europa kämpfen muss”. „Wir sind der Meinung, dass Europa nicht kämpfen, sondern sich weiterentwickeln sollte … wir wollen ein friedliches und sich verbesserndes Europa”, sagte er und fügte hinzu, dass der Bereich, in dem die ungarische Regierung bedeutende Veränderungen anstrebe, die Migrationspolitik der EU sei. In Bezug auf den Zaun Ungarns entlang seiner südlichen Grenze sagte Szijjártó, Ungarn habe in den letzten zehn Jahren „Hunderte von Milliarden Forint“ für die Grenzkontrolle ausgegeben und fügte hinzu, dass das ungarische Grenzregime dazu beigetragen habe, „mehr als eine Million illegaler Migranten außerhalb Europas zu halten“. „Sie wären jetzt alle in Europa, wenn wir sie nicht aufgehalten hätten“, sagte er. „Es ist die härteste … Anwendung von Doppelmoral, dass die Präsidentin der Europäischen Kommission den Bau des Zauns in Polen überschwänglich lobt, während wir Ungarn täglich eine Million Euro Strafe für den Bau unseres eigenen Zauns zahlen, der den europäischen Kontinent schützt“, sagte Szijjártó.

Er forderte die Europäische Kommission auf, „ihre streng ungarnfeindliche Doppelmoral aufzugeben“. Die Europäische Kommission sollte Ungarn genauso behandeln wie Polen, das einen Zaun im östlichen Teil des Kontinents errichtet habe, sagte er und fügte hinzu: „Wenn Polen finanzielle Hilfe zusteht, steht diese auch Ungarn zu.“ Szijjártó sagte, er habe seiner österreichischen Amtskollegin versichert, dass Ungarn weiterhin seine eigenen südlichen Grenzen, Österreich und den westlichen Teil des Kontinents schützen werde. „Wir werden keine illegalen Migranten hereinlassen“, fügte er hinzu. Szijjártó und Meinl-Reisinger waren sich einig, dass eine erfolgreiche Migrationspolitik die substanzielle Unterstützung der EU für Stabilisierungsbemühungen in Gebieten rund um Europa erfordert.