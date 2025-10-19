Mehr als zwei Kilogramm Drogen in Nagykanizsa gefunden

Die örtliche Polizei fand in der Wohnung eines Mannes aus Nagykanizsa mehr als zwei Kilogramm getrocknete Drogen und Cannabispflanzen, teilte die Polizeibehörde des Komitats Zala am Sonntag auf ihrer Website mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Ermittler führten bereits am Donnerstag eine Durchsuchung in einer örtlichen Immobilie durch, da sie Informationen erhalten hatten, dass der dort lebende Mann mit selbst angebautem Marihuana handelt. Die Polizisten fanden in der Wohnung 2395 Gramm – an Seilen und in Kisten trocknende – Blüten sowie Cannabispflanzen und die für den Anbau erforderlichen Geräte, die sie beschlagnahmten. Die uniformierten Beamten nahmen den 47-jährigen Mann fest und führten einen Drogentest durch, der positiv ausfiel. Der Mann wurde wegen des Vergehens des Drogenbesitzes und des Verbrechens des Drogenhandels verhört und in Gewahrsam genommen, anschließend wurde seine Festnahme beantragt. Der Schwarzmarktwert des aus dem Verkehr gezogenen Marihuanas beträgt etwa 4,5 Millionen Forint. Nach der Ernte der Pflanzen hätte der Täter etwa zwei Kilogramm Marihuana verkaufen können, schrieben sie und fügten hinzu, dass die Polizei von Nagykanizsa mit dieser Aktion den Verkauf von etwa 1500 Dosen Drogen verhindert habe.